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بالصور: عيد العرب.. كثير من الألم قليل من البهجة

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بالصور: عيد العرب.. كثير من الألم قليل من البهجة بالصور: عيد العرب.. كثير من الألم قليل من البهجة

استقبلت معظم الدول العربية، الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل أزمات وقضايا عالقة تثقل كاهل العالم العربي والإسلامي، الذي تراق الدماء في كثير من أنحاءه، لاسيما في قطاع غزة وسوريا والعراق.

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فلسطينيات يزرن قبور أقارب لهن استهشدوا خلال الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة «رويترز»

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أطفال في غزة يلهون بحطام أرجوحة في حي الشجاعية في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي المتواصل «أ.ف.ب»

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طفل فلسطيني يلهو ببالونة كتبت عليها كلمات لدعم غزة، وذلك بعد أداء والده صلاة العيد في القدس المحتلة «رويترز»

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طفلة سورية تضع باقات من الورود على قبر أحد أقاربها داخل مقبرة الشهداء في معرة النعمان، في ريف إدلب، بسوريا «رويترز»

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عراقيون سنة يؤدون صلاة العيد في أحد المساجد في العاصمة العراقية، بغداد «رويترز»

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عراقيون يزورون قبور أقارب لهم في مقابر بالعاصمة العراقية بغداد «رويترز»

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ليبيون يؤدي صلاة العيد في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس «أ.ف.ب»

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أطفال صوماليون يلهون في أول أيام عيد الفطر المبارك في العاصمة الصومالية، مقديشو «رويترز»

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