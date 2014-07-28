غارة إسرائيلية تستهدف أكبر مجمع طبي في غزة

شنت طائرات جيش الاحتلال، الإثنين، غارة، على الأقل، على مبنى داخل مجمع «الشفاء» الطبي، وهو أكبر مستشفى في مدينة غزة، وفقا لمصادر طبية وشهود عيان.

وقال مصدر طبي إن «طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا على الأقل على مبنى العيادات الخارجية في مستشفى (الشفاء) ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا».

وفي سياق متصل، ذكرت قناة «سكاي نيوز العربية» الإخبارية أن القوات الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن وقوع ضحايا، لم تعلن السلطات الفلسطينية عن عددهم بعد.