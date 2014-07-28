وزير الزراعة: خطط جديدة لتطوير قطاع الإرشاد الزراعى

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الإرشاد الزراعى هو الأساس للتنمية الزراعية المستدامة، وسيتم وضع خطط جديدة لتطوير القطاع لمساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، مؤكدًا ضرورة عودة الاتصال الفعال بين مديريات الزراعة والوزارة.

وأوضحت، الوزارة فى بيان لها أنه خلال آخر اجتماع تطوير الإرشاد الزراعى، أكد البلتاجى أن مركز البحوث الزراعية ليس معنيا بالبحوث الزراعية فقط، وإنما معنى بالإرشاد الزراعى وتطويره، وأن يكون له دور فاعل فى خدمة الفلاح.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى تطوير قطاع الإرشاد، ووضع خطة له للنهوض بالزراعة المصرية، حتى تتماشى مع الاستراتيجية الزراعية 2030، والتى تتواكب مع التطور الزراعى الحديث فى العالم بما يحقق زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التنسيق مع معمل النظم الخبيرة لتطوير قطاع الإرشاد من خلال النظم الحديثة التكنولوجية للحاسب الآلى، والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة، وأكد أن هناك تنسيقًا بدأ بالفعل مع وزارة الاتصالات بمشروع قومى لتطوير النظم الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأنه ستكون هناك أولوية للشباب للعمل به.

وشدد على أهمية الاستعانة بالشباب والاستفادة من خبراتهم، وقدراتهم، وتوفير البرامج التدريبية لهم، لرفع كفاءة العمل، والتواصل مع المزارعين والفلاحين.

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد، خلال الاجتماع، تشكيل المجلس القومى للإرشاد، والذى شدد الوزير على أن "تتم إعادة هيكلته، ليكون مجلسًا قوميًا للتنمية والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعى، لرفع كفاءة العمل به، بما يتناسب وتطوير قطاع الزراعة".