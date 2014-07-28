“أدريانو” البرازيلي يفكر في الحصول على الجنسية الأوكرانية

أعلن مهاجم بطل الدوري الأوكراني لكرة القدم شاختار دانييتسك، البرازيلي المولد لويز أدريانو، أنه يفكر في الحصول على الجنسية الأوكرانية، ليتمكن من اللعب مع المنتخب الوطني، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية الإثنين.

وقال أدريانو “27 عامًا” لموقع “فوتبول” الأوكراني: “الأمر صحيح، لدي النية في الحصول على الجنسية الأوكرانية، لكن قراري النهائي سيأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا”، في إشارة منه الى النزاع السياسي والعسكري المتواصل شرق البلاد.

وأضاف هداف شاختار: “في حال عادت الأمور الى طبيعتها سأكون سعيدًا بالحصول على جواز السفر الأوكراني”.

وكان أدريانو انضم الى شاختار عام 2007 وسجل في صفوفه 108 أهداف في 235 مباراة.

وكان مدرب أوكرانيا ميخائيل فومنكو أكد سابقا استدعاء اللاعب البرازيلي الى صفوف المنتخب فور استحصاله على جواز السفر الأوكراني.