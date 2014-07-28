كوالا يبقى حيا بعد تعلقه على مؤخر سيارة سارت به 90 كلم على طريق سريع

رغم بقائه معلقا في مؤخر سيارة كانت تسير بسرعة على طريق سريع في استراليا لمسافة تقارب 90 كلم، بقي حيوان كوالا حيا ولم يصب الا بالتواء في المخالب.

وكان هذا الحيوان الذي يعتبر من رموز استراليا، تعرض للاصطدام من جانب سيارة الجمعة في ولاية كوينزلاند (شمال غرب).

وبحسب مركز العناية التابع لحديقة “استراليا زو” للحيوانات التي اخذت على عاتقها الاهتمام بهذا الحيوان، فإن الكوالا تعلق في مؤخر سيارة من دون ان ينتبه السائق او الركاب.

ولم تكتشف العائلة هذا الراكب الغريب سوى لدى توقفها عند استراحة على الطريق العام بعد 90 كلم.

وقالت الطبيبة البيطرية كلود لاكاس التي عالجت الكوالا “ان بقاء الحيوان على قيد الحياة امر لا يصدق”، مضيفة “انه حقا كوالا محظوظ”.

وقد تم حقن هذا الحيوان الذي اطلق عليه الفريق المعالج اسم “تيمبروولف” بمسكنات للالم بسبب التواء مخلبه. وقد عاد لحياته الطبيعية على احدى اشجار حديقة “استراليا زو في شمال بريزبن.

ويحاول الطاقم تحديد الموقع الذي تعلق فيه الحيوان بالسيارة لاطلاقه في المنطقة نفسها.