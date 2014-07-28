أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كوالا يبقى حيا بعد تعلقه على مؤخر سيارة سارت به 90 كلم على طريق سريع

Google+ Print
كوالا يبقى حيا بعد تعلقه على مؤخر سيارة سارت به 90 كلم على طريق سريع كوالا يبقى حيا بعد تعلقه على مؤخر سيارة سارت به 90 كلم على طريق سريع

رغم بقائه معلقا في مؤخر سيارة كانت تسير بسرعة على طريق سريع في استراليا لمسافة تقارب 90 كلم، بقي حيوان كوالا حيا ولم يصب الا بالتواء في المخالب.

وكان هذا الحيوان الذي يعتبر من رموز استراليا، تعرض للاصطدام من جانب سيارة الجمعة في ولاية كوينزلاند (شمال غرب).

وبحسب مركز العناية التابع لحديقة “استراليا زو” للحيوانات التي اخذت على عاتقها الاهتمام بهذا الحيوان، فإن الكوالا تعلق في مؤخر سيارة من دون ان ينتبه السائق او الركاب.

ولم تكتشف العائلة هذا الراكب الغريب سوى لدى توقفها عند استراحة على الطريق العام بعد 90 كلم.

وقالت الطبيبة البيطرية كلود لاكاس التي عالجت الكوالا “ان بقاء الحيوان على قيد الحياة امر لا يصدق”، مضيفة “انه حقا كوالا محظوظ”.

وقد تم حقن هذا الحيوان الذي اطلق عليه الفريق المعالج اسم “تيمبروولف” بمسكنات للالم بسبب التواء مخلبه. وقد عاد لحياته الطبيعية على احدى اشجار حديقة “استراليا زو في شمال بريزبن.

ويحاول الطاقم تحديد الموقع الذي تعلق فيه الحيوان بالسيارة لاطلاقه في المنطقة نفسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا