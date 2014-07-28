“مصر للطيران” تسير 57 رحلة لنقل المعتمرين خلال أيام عيد الفطر

قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة ستسير خلال أيام العيد 57 رحلة لنقل المعتمرين، وإن اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك سيشهد وصول 20 رحلة جوية لنقل 4 آلاف و390 معتمرا، بواقع 15 رحلة جوية من مطار جدة (13 رحلة إلى القاهرة ورحلتين إلى الإسكندرية)، تنقل 3 آلاف و230 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة (4 رحلات إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى الأسكندرية) تنقل ألف و160 معتمرا.

وأضاف -في تصريح صحفي اليوم- أن الشركة تسيير غدًا الثلاثاء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 18 رحلة جوية لنقل 4 آلاف و440 معتمرا بواقع 14 رحلة من جدة (12 رحلة إلى القاهرة ورحلتين إلى الإسكندرية) لنقل 3 آلاف و540 معتمرا، و4 رحلات من المدينة المنورة (3 رحلات إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة) لنقل 900 معتمر.

وأوضح النحاس أن الشركة سوف تسير بعد غد الأربعاء في ثالث أيام عيد الفطر 19 رحلة جوية لنقل 4 آلاف معتمر، بواقع 16 رحلة جوية من جدة (12 رحلة إلى القاهرة ورحلتين إلى الأسكندرية ورحلتين إلى الأقصر) لنقل 3 آلاف و300 معتمر، و3 رحلات من المدينة المنورة (رحلتين إلى القاهرة ورحلة إلى الإسكندرية) لنقل 700 معتمر، ليصير إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها “مصر للطيران” خلال الأيام الثلاثة للعيد 57 رحلة جوية تنقل 12 ألفا و830 معتمرا.

أ ش أ