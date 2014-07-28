بعد سقوط الطائرة الماليزية.. الطيران الإماراتي يتجنب التحليق فوق العراق

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستتفادى التحليق فوق العراق تحسباً لإطلاق صواريخ، وذلك بعد تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، حسبما أعلن رئيس الشركة تيم كلارك.

وقال كلارك في تصريحات له بصحيفة تايمز التي صدرت اليوم الإثنين “علينا اتخاذ إجراء ومواجهة الأمور”، وأضاف أن “هذا أحد الأمور التي تثبت للرأي العام أننا نأخذ الأمور بجدية”.

وعليه ستبدأ الشركة بحلول أسبوع إلى عشرة أيام، الالتفاف حول المجال الجوي العراقي، الذي يصادف على الطريق المباشرة بين دبي وأوروبا، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويأتي القرار بعد تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية الماليزية، وعلى متنها 298 شخصاً، كانت تقوم بالرحلة أم إتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور في 17 يوليو (تموز)، في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين بشرق أوكرانيا.

ويواجه العراق هجوماً يشنه مقاتلون إسلاميون متطرفون، بقيادة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون منذ يونيو (حزيران) على مناطق واسعة من الأراضي.

وتابعت صحيفة تايمز أن الولايات المتحدة، تقوم بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المقاتلون الإسلاميون قد استولوا في سوريا، على صواريخ قادرة على إسقاط طائرة مدنية خلال تحليقها.

أ ف ب