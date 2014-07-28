وفد من حماس والجهاد في القاهرة لبحث وقف العدوان الإسرائيلي علي غزة

صرح مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشكل وفدًا يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي للتوجه إلى مصر، للبحث مع القيادة المصرية في وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 8 يوليو الجاري.

وقال المسؤول لوكالة “فرانس برس” والذى طلب عدم ذكر إسمه، إن الاتفاق على تشكيل هذا الوفد جاء بعد “اتصالات مكثفة أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بتكليف من الرئيس عباس مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على أن يشكل الرئيس عباس وفدًا فلسطينيًا يضم ممثلين عن الحركتين، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتوجه إلى مصر للقاء القيادة المصرية، من أجل بحث وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة”.