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كايت ميدلتون حامل بالأميرة ديانا

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تضاربت المعلومات في الآونة الأخيرة حول حمل دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton، لكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي عن العائلة الملكية لتأكيد الخبر أو نفيه.

وأكد مصدر مقرّب من Middleton التي شاركت مؤخراً في مباراة Wimbledon، وزوجها الأمير William أن خبر الحمل صحيح، كما أعلنت Jessica Hay صديقة الملكة أن جنس المولود هو فتاة.


وفي هذا الإطار، كشفت Marie Sutton صديقة الأميرة الراحلة Diana، أن الثنائي قررا إطلاق إسم Diana على مولودتهما المنتظرة.

يشار إلى أن Middleton و William إحتفلا مؤخراً بعيد ميلاد إبنهما الأول الأمير George، في أجواء ملكية ضخمة.

 

الأمير جورج يبلغ عامه الأول

 

 

 

 

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