من هوليوود.. نجوم صمدوا في الزواج

غالباً ما نلقي الضوء على النجوم الذين عاشوا علاقات زوجية قصيرة، ونرجع السبب الأساسي في ذلك إلى تأثير الشهرة السلبي فيهم.

للأسف، أصبحت هذه الفكرة قاعدة عامة لدى الكثير من الذين يعتبرون أن استمرار زواج المشاهير أمراً شبه مستحيل.

في الحقيقة، هذا الوضع غير مرتبط بتاتاً بالأضواء ونمط الحياة التي يعيشها النجوم، بل بالأسس التي يبنى عليها الزواج، فهي التي تتحكم بمدّة عمره.

هنا، نقدّم إليكم بعض نجوم هوليوود الذين كسروا القاعدة من خلال زيجاتهم الطويلة التي مضى عليها أعواماً كثيرة، ولا تزال مستمرّة حتى اليوم.

Rita Wilson و Tom Hanks: تزوجا في عام 1998، أي منذ 25 عاماً. وبعد مرور أكثر من عقدين على زواجهما، لا يزال الحبّ سيّد حياتهما الزوجية، وهما من أنجح ثنائيات هوليوود. Tom و Rita لديهما ولدان Truman و Chester، ولدى Tom من زواجه السابق Colin و .Elizabeth

Matthew Broderick و Sarah Jessica Parker: تزوجا عام 1997، ولديهما 3 أولاد. بالرغم من مرور وقت طويل على ارتباطهما، إلا أنهما نجحا في تأسيس عائلة مثالية مبنية على الحبّ والاحترام والثقة. يعتبر هذا الثنائي أنّ المال لا يجلب السعادة والهناء، وبالتالي لا علاقة لشهرتهما بنجاح زواجهما الطويل.

Kurt Russell و Goldie Hawn: التقيا للمرة الأولى عندما كانت Goldie في الـ 21 من عمرها، و Kurt في الـ 16 من عمره، ثمّ عملا معاً في Swing Shift سنة 1983. علاقتهما التي أثمرت Wyatt، ابن الـ 26 سنة، لم تفقد الشغف والحب منذ 25 عاماُ حتى الآن. يُذكر أنHawn و Russell لم يتزوجا حتى الآن، لكنهما أسسا عائلة مثالية، كما أن Kate Hudsonابنة Goldie تعتبر Kurt بمثابة والدها.

David و Iman Bowie: علاقة مغني الروك David وزوجته العارضة الصومالية Iman تعتبر من الأشهر بين نجوم العالم. فمنذ زواجهما سنة 1992 وحتى الآن لم يواجها أيّ مشاكل جوهرية تهدّد علاقتهما، وهما الآن والدان لـ Alexandria Zahra. وعن سر نجاح زواجهما، قالت Iman Bowie إنها ما زالت تهوى زوجها وتعشقه بالقوة نفسها وبالشغف ذاته.

Denzel و Pauletta Washington: التقيا للمرة الأولى خلال تصوير فيلم Wilma في حزيران 1983، وارتبطا منذ ذلك الوقت بعلاقة عاطفية. Pauletta و Denzel لديهما 4 أطفال، وهم: Katia و John David وOlivia و Malcolm. في سنة 1995، جدّد الثنائي زواجهما، وأقاما حفل زفاف آخر في جنوب أفريقيا. وبالرغم من انتشار العديد من الشائعات حول احتمال طلاقهما، إلا أنهما حافظا على حياتهما الزوجية وتجاهلا كلّ ما يمكن أن يعكّر سعادتهما.

David و Victoria Beckham: هذان النجمان الشهيران تزوّجا في سنة 1999، وأقاما حفل زفاف حضره 29 شخصاً فقط. ومنذ فترة قصيرة، احتفلا بذكرى مرور 15 عاماً على هذا الزواج الناجح. Victoria وDavid كوّنا مع Brooklyn Joseph و Harper و Romeo James و Cruz David واحدة من أهمّ 5 عائلات عالمية.

Ozzy و Sharon Osbourne: المغني والكاتب الأمريكي Ozzy تعرّف إلى Sharonعندما كانت في الـ 18 من عمرها. حينها، كان متزوجاً من Thelma Riley. في 4 تموز 1982، تزوّج الثنائي بشكل رسميّ، وقالOzzy إنه اختار الزواج في عيد الاستقلال كي يكون التاريخ مميّزاً ولا يُنسى. لا يمكن القول إن حياتهما كانت خالية من المشاكل والعقبات، إذ واجها مصاعب عدة وقرّرا الانفصال أكثر من مرة، بسبب إدمان Ozzy الكحول والمخدرات. لكنّ حبّهما كان أقوى من الظروف الصعبة التي عاكستهما.