17.5 مليون جنيه لرعاية العاملين والقوافل والندوات بوزارة الأوقاف

خصصت وزارة الأوقاف 15 مليون جنيه للرعاية الصحية للعاملين بها بزيادة 3 ملايين جنيه عن جميع الأعوام الماضية ، فضلا عن تخصيص 2.5 مليون جنيه أخرى للقوافل العامة والمحاضرات والندوات العامة والتوعية بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية.

وقررت الوزارة ، تفعيل دور حلقات تحفيظ القرآن الكريم بكل المحافظات .. مشددة على كل مديرية بضرورة موافاة الإدارة المركزية لشئون القرآن بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل بعدد الحلقات والمسجد الذي تقام به كل حلقة واسم الشيخ وصورة من مؤهله العلمي وصورة من رقمه القومي.

وأكدت الوزارة ، في بيانها اليوم الاثنين ، أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ (12 أغسطس) بأي حلقات لاتصل بياناتها كاملة إلى ديوان عام الوزارة وتسلم رسميًا قبل هذا التاريخ.

وأوضحت أنها ستقوم بمقابلات هؤلاء الشيوخ للاطمئنان على ممارستهم لدورهم المنوط به وفق تعليمات الوزارة ابتداء من السبت 18 أعسطس المقبل ولا يعتد بأي حلقة تقام خارج المسجد أو لا تصل بياناتها كاملة في الموعد المحدد وتعد لاغية تلقائيًا.

أ ش أ