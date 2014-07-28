إيران تدعو «الصحة العالمية» و«اليونيسف» لمساعدة أهالي غزة

بعث وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي رسائل منفصلة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» دعاهما فيها إلى مساعدة أهالي غزة.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، الإثنين أن هاشمي بعث برسالة إلى المدير التنفيذي لـ«اليونيسف» أنطوني ليك، أكد فيها أن المنظمة من شأنها أن تعمل على إحقاق حقوق الأطفال في كافة أنحاء العالم لاسيما أطفال غزة.

وجاء في الرسالة أنه «منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزه حتى يومنا هذا استشهد أكثر من 1000 فلسطيني، كما أصيب أكثر من 6000 أخرين بجروح غالبيتهم من الأطفال».

وقال وزير الصحة إن «الكيان الصهيوني يمنع وصول المساعدات الغذائية والأجهزه لطبية إلى أهالي غزه، لافتا إلى أن منظمة اليونيسف قادرة على التأثير على أصحاب القرار وكذلك إحقاق حقوق الأطفال في كافة أنحاء العالم».

وأعرب عن أمله بأن «تقوم اليونيسف بمهامها وتعمل على إيصال المساعدات لأهالي غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على غزة وحتي المدارس التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا صارخا لأبسط القوانين الدولية ويعد نموذجا فاضحا لممارسة العنف ضد الأطفال والشباب».

كما بعث وزير الصحة رسالة إلى الأمينة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجاريت تشان، أشار فيها إلى تأثير المنظمة على أصحاب القرار على الساحة الدولية وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوي الصحة.