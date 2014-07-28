اعتقال 12 قناصا تابعين لتنظيم «أنصار الشريعة» ببنغازي

أكد قائد التحريات بالقوات الخاصة «الصاعقة» الليبية، إلقاء القبض على 12 قناصا تابعين لتنظيم «أنصار الشريعة» بينهم 3 سوريين.

وقال الحاسي في تصريحات صحفية، الإثنين، إن عناصر القوات الخاصة نفذوا عملية نوعية بالقرب من مصنع المشروبات بمنطقة بوعطني، ونجحوا في القبض عليهم والاستيلاء على سيارتهم وبنادق القنص التي كانت بحوزتهم.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد عمليات عسكرية واسعه بمنطقة بوعطني منذ الإثنين الماضي بين قوات تابعه لتنظيم «أنصار الشريعة» و«درع ليبيا» والقوات الخاصة وشباب المناطق القريبة على خلفية اقتحام مُعسكر اللواء 319 بمنطقة بوعطني من قبل القوات المنضوية تحت «مجلس شورى ثوار بنغازي».

وقتل 38 شخصا وأصيب 56 آخرون، في اشتباكات عنيفة بين قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين إسلاميين تابعين لـ«أنصار الشريعة» في بنغازي شرقي ليبيا مندلعة منذ مساء السبت الماضي.

يذكر أن بنغازي تشهد معارك بين ما تسمي بقوات «عملية الكرامة» بقيادة حفتر القائد السابق للقوات البرية الليبية وبين «أنصار الشريعة» والجماعات المتحالفة معها منذ منتصف مايو الماضي. وأعلن «حفتر» أن هدفه تطهير ليبيا من المتطرفين، فيما تتهمه أطراف حكومية بالانقلاب على السلطة في البلاد.