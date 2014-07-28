باريس تعرض اللجوء على المسيحيين المهددين من «داعش» في العراق

أدانت الحكومة الفرنسية، الإثنين، التهديدات التي وجهها تنظيم «داعش» ضد المسيحيين في العراق، معربة عن استعدادها لتقديم اللجوء لمسيحيي العراق الذين يطلبون ذلك.

وذكرت وزارتا الخارجية والداخلية بفرنسا في بيان مشترك: «نساعد النازحين الذين يفرون من تهديدات (داعش) ولجأوا في كردستان، نحن مستعدون لاستضافتهم في أراضينا كلاجئين إذا أبدوا رغبتهم في ذلك».

وأبرز الوزيران لوران فابيوس وبرنار كازينوف أن التحذير الأخير، الذي وجه ضد المسيحيين في الموصل من جانب «داعش»، يعد «آخر مثال مأساوي للتهديد المروع ، الذي يتعرضون له ليس فقط في العراق ولمن أيضا في سوريا ومناطق أخرى».

وفر المسيحيون بالموصل، ثاني كبرى مدن العراق، في 18 يوليو الجاري، عقب انتهاء مهلة التحذير لـ3 أيام التي حددها المتشددون لفرارهم حال عدم تخليهم عن ديانتهم وإعتناق الإسلام.

وأوضح البيان أن «فرنسا ستواصل تعبئة المجتمع الدولي في الأيام المقبلة من أجل ضمان حماية هذه الطوائف، التي ترى أنه بمثابة شرط لاستقرار المنطقة».

وأضاف الوزيران أنهما على تواصل مع السلطات العراقية بهدف العمل على حماية المسيحيين وضمان حقوقهم.

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