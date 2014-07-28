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جريزمان .. موهبة فرنسية أنقذتها الصدفة

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جريزمان .. موهبة فرنسية أنقذتها الصدفة جريزمان .. موهبة فرنسية أنقذتها الصدفة

(إفي): انتقل المهاجم الفرنسي الواعد أنطوان جريزمان (23 عاما) إلى صفوف اتلتيكو مدريد بطل الليجا قادما من ريال سوسييداد وفقا لما أعلنه الناديان، ليخطو خطوة كبيرة في مسيرته التي كانت مليئة بالاصرار والاجتهاد والصدف.

بداية جريزمان مع عالم الكرة لم تكن جيدة، حيث أن اللاعب المولود في بلدية ماكون الفرنسية، رٌفض من قبل معشوقه الأول أوليمبيك ليون بسبب صغر بنيانه الجسدي.

وتكرر نفس الأمر مع اللاعب مع عدة أندية فرنسية، إلا أن جريزمان منذ الصغر كان يعرف كيف يستغل الفرص التي تتاح له، حيث واصل لعب الكرة حتى التقطته أعين الكشاف إريك أولهاتس أثناء احدى بطولات الأطفال حينما كان عمره 13 عاما لينضم إلى ريال سوسييداد الإسباني.

ريال سوسييداد هو نادي مدينة سانإعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

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