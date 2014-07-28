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"المرشدين السياحيين" تتهم "غرفة الشركات" بالتنصل من وعدها بدعمها

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"المرشدين السياحيين" تتهم "غرفة الشركات" بالتنصل من وعدها بدعمها "المرشدين السياحيين" تتهم "غرفة الشركات" بالتنصل من وعدها بدعمها

أكد معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، تنصل من وعده بتقديم الدعم للمرشدين، وأن يكونوا جزءًا من نظام التأمين الصحى الخاص بالغرفة، موضحًا أن الغرفة أكدت فى خطاب رسمى أنه لا يجوز امتداد نظام التأمين الصحى الخاص بأعضائها للمرشدين السياحيين.

وقال السيد فى بيان صحفى صادر أمس الأحد، أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين والذى التزمت فيه الغرفة بتقديم الدعم للمرشدين، وأن يكونوا جزءًا من نظام التأمين الصحى الخاص بالغرفة.

وأضاف، أن الغرفة طلبت البيانات الخاصة بالمرشدين وأمدتها النقابة بكل البيانات المطلوبة، إلا أن الغرفة عادت وطلبت موافقة وزير السياحة هشام زعزوع والذى أبدى موافقته، بل أكد ضرورة دعم مشروع الرعاية الصحية للمرشدين من قبل الجهات المعينة وعلى رأسها غرفة الشركات.

وأشار إلى أن الغرفة فى خطاب لرئيس قطاع شئون وزير السياحة أكدت أنه لا يجوز امتداد نظام التأمين الصحى الخاص بأعضائها للمرشدين السياحيين متنصلة من وعدها السابق، كما تنصلت من وعدها بالاشتراك فى برنامج التدريب للمرشدين الجدد من قبل حسب ما ورد ببيان النقابة.
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