"الرئاسة": السيسى أدى صلاة العيد بحضور "محلب" وشيخ الأزهر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم صلاة عيد الفطر المُبارك بمسجد قيادة القوات الجوية، وأدى الصلاة أيضًا كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما حضر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، والفريق يونس السيد المصرى قائد القوات الجوية، وعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المُسلحة.

وعقب الصلاة استمع الرئيس والحضور لخطبة عيد الفطر المُبارك التى ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



> الرئيس يؤدى صلاة العيد



> الاستماع لخطبة صلاة العيد



> الرئيس أثناء الدعوة



> صلاة العيد