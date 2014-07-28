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ضبط راكب حاول تهريب أدوية بربع مليون جنيه بالمطار

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ضبط راكب حاول تهريب أدوية بربع مليون جنيه بالمطار ضبط راكب حاول تهريب أدوية بربع مليون جنيه بالمطار

مطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا حاول استغلال التسهيلات الممنوحة للركاب يوم العيد فى تهريب حقيبتى أدوية مستوردة لعلاج السرطان وهشاشة العظام قيمتها ربع مليون جنيه لدى عودته من اليونان .

ذكرت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا إشتبه عمر سعد مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” ا . ع ” وبفتحها عثر على حقيبتى أدوية مستوردة لعلاج السرطان وهشاشة العظام قيمتها حوالى ربع مليون جنيه ، أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز الأدوية وتحرير محضر للراكب و اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

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