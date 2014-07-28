محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن وكبار القساوسة بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة اللواء مصطفى سلامة دير أمن الإسماعيلية والأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالاسماعيلية وعاطف جندى ممثلا عن الكنيسة الأنجيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والنقابية بالمحافظة لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية بهذه المناسبة أكد على أن مصر تحتاج منا جميعا فى الوقت الراهن التوحد ونبذ الفرقة ومضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع فئات الشعب وزيادة حجم الانتاج من أجل بناء مصر الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة لهذا البلد.

وأشار إلى حجم ما تحقق خلال هذه الفترة من مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتحقيق طموحات وآمال شعب الإسماعيلية وخدمة مواطنيها.

ومن جهته أكد مدير أمن الإسماعيلية أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والهدوء فى الشارع الإسماعيلي، لا سيما بعد أن تم زيادة وتكثيف حجم التواجد الأمنى فى الشارع، ومضاعفة حجم الكمائن الثابتة والمتحركة والدوريات الأمنية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تطبيق جميع مواد القانون على الجميع دونما أية استثناءات لأحد على الإطلاق للحفاظ على أمن وسلامة جميع مواطني الإسماعيلية بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.

>