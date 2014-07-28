رئيس الوزراء البريطاني مهنئًا بالعيد: المسلمون خلال رمضان أظهروا الإسلام حقًا

وجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح الإثنين، رسالة تهنئة إلى المسلمين في بريطانيا وفي أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر، معتبرا أن «المسلمين في بريطانيا أظهروا خلال شهر رمضان ما هو الإسلام حقا».

>وقال «كاميرون» في رسالته: «أريد أن أرسل أفضل تمنياتي للمسلمين في شتى أنحاء البلاد وفي العالم الذين يحتفلون اليوم بالعيد».

>وأضاف: «في رمضان هذا العام أظهر المسلمون البريطانيون ما هو الإسلام حقا. رأينا كما ملهما من الأعمال الخيرية، حيث قدم المسلمون في البلاد كل ما يستطيعون تقديمه للمحتاجين والأقل حظا. ورأينا ما قام به المسلمون من صيام وعبادة وصلاة خلال الشهر الكريم».

>وتابع: «رأينا التزاما تجاه المجتمع، حيث فتح المسلمون البريطايون أبوابهم للجميع من مختلف الخلفيات في إطار حفل الإفطار الكبير وحفلات الإفطار في المراكز الإسلامية وفي الحدائق حتى في المعابد في شمال لندن. لقد كان شهرا يشمل تحديا كبيرا خاصة مع طول فترة الصيام بالنهار في الصيف».

واختتم «كاميرون»: «لذا من الرائع أن نرى العديد من المسلمين البريطانيين يتجمعون للاحتفال. مرة أخرى لكل من يحتفل بالعيد.. عيد مبارك».