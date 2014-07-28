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رحيل الإعلامية فوزية سلامة بعد صراع مع المرض

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رحيل الإعلامية فوزية سلامة بعد صراع مع المرض رحيل الإعلامية فوزية سلامة بعد صراع مع المرض

فوزية سلامة

رحلت اليوم الإعلامية فوزية سلامة-أحد مقدمات برنامج “كلام نواعم”-، بعد معاناة مع مرض السرطان .

وفي مارس 2013، خضعت سلامة للعلاج الكيمياوي لمقاومة المرض، الذي يعرف بـ “السرطان الصامت”، وتوقفت عن المشاركة في تقديم البرنامج.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أشرس وأفتك السرطانات، ولا تظهر أعراضه إلا عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة يصعب فيها الشفاء منه، ويعافى منه 10% فقط من المصابين به .

ومطلع العام الماضي، خضعت فوزية سلامة لجراحة استئصال عضو البنكرياس كاملاً لمنع تفشي الخلايا السرطانية في أعضاء أخرى في الجسم.

وفوزية سلامة إعلامية وباحثة اجتماعية وصحافية وروائية مصرية. ولدت في القاهرة وتعلمت في إنجلترا والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

وتولت الإعلامية الراحلة رئاسة تحرير مجلة “سيدتي” ومجلة “الشرق الأوسط”.

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