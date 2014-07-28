مصرع 5 وإصابة 6 في حوادث متفرقة بالفيوم

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين فى حوادث متفرقة بالفيوم فى أول أيام عيد الفطر المبارك .

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطار من الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة يفيد وفاة محمد حسن أبو النور -18 سنة- من قرية منية الحيط بمركز اطسا ، وأحمد حسين عبد الباقي -40 سنة- من طامية ، تبين أنهما أدخلا المستشفي للعلاج من لدغة ثعبان إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة ولم تفلح محاولات إسعافهما.

ولقي 3 لم يستدل على هويتهم مصرعهم في حادث تصادم دراجة بخارية كانوا يستقلونها مع سيارة بطريق الفيوم / أبشواي السياحي ، وأصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق جبلة بسنورس في حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها وهم أشرف رمضان المصري -40 سنة – ، رحاب محمود المصري -35 سنة- وشخص مجهول الهوية وثلاثتهم من القاهرة ، وخالد رمضان -25 سنة- ، ومعاذ محسن -3 سنوات- ، وكريم محمد سيد -23 سنة- وثلاثتهم من سنورس .

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وأخطرت النيابات المختصة التي صرحت بدفن جثث الضحايا بعد مناظرتها طبيا لتحديد أسباب الوفاة ، وأمرت بندب المهندس الفني لمعاينة حوادث السير لتحديد أسبابها.