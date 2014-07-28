محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الشيخ زايد وحديقة الأزهر في أول أيام العيد

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم الاثنين بجولة تفقدية لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر ، وأطمأن علي استعداد أقسام الطوارئ بها وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أية حالات طارئة خلال أجازة العيد ، وأطمأن خلالها على عدد من المرضى بالمستشفى وقدم لهما التهاني بمناسبة العيد .

كما تفقد المحافظ حديقة اللوتس بمدينة نصر وحديقة الأزهر ، واستمع إلى المواطنين الذين أقبلوا على زيارة الحدائق بكثافة وأبدوا ارتياحهم للمجهودات والتيسيرات المقدمة لهم . كذلك التأكيد علي وجود وحدات إسعاف داخل الحدائق الكبرى أو بالقرب منها لمواجهة أي طارئ مع التشديد على وجود نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وف محيطها .

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

أ ش أ