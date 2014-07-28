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محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الشيخ زايد وحديقة الأزهر في أول أيام العيد

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محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الشيخ زايد وحديقة الأزهر في أول أيام العيد محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الشيخ زايد وحديقة الأزهر في أول أيام العيد

جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم الاثنين بجولة تفقدية لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر ، وأطمأن علي استعداد أقسام الطوارئ بها وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أية حالات طارئة خلال أجازة العيد ، وأطمأن خلالها على عدد من المرضى بالمستشفى وقدم لهما التهاني بمناسبة العيد .

كما تفقد المحافظ حديقة اللوتس بمدينة نصر وحديقة الأزهر ، واستمع إلى المواطنين الذين أقبلوا على زيارة الحدائق بكثافة وأبدوا ارتياحهم للمجهودات والتيسيرات المقدمة لهم . كذلك التأكيد علي وجود وحدات إسعاف داخل الحدائق الكبرى أو بالقرب منها لمواجهة أي طارئ مع التشديد على وجود نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وف محيطها .

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

 

أ ش أ

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