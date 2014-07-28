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إصابة ضابط و6 جنود أمن مركزي في انقلاب سيارة شرطة بطريق دمياط الجديدة

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إصابة ضابط و6 جنود أمن مركزي في انقلاب سيارة شرطة بطريق دمياط الجديدة إصابة ضابط و6 جنود أمن مركزي في انقلاب سيارة شرطة بطريق دمياط الجديدة

أرشيفية

 أدى انقلاب سيارة شرطة على طريق دمياط – دمياط الجديدة إلى إصابة ضابط و6 جنود تابعين لإدارة الأمن المركزي، حيث تم نقل أربعة من بينهم إلى مستشفى كفر سعد المركزي، وأخرين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.

وانتقل علي الفور اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، رافقه اللواء أبو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن دمياط إلى مكان الحادث علي الطريق الدولي أمام مدينة كفر سعد، واطمئن علي حالة المصابين السبع، حيث تحسنت حالتهم وتفقد المحافظ ومدير الأمن المستشفي وأقسامها، واطمئنوا علي توفر كافة التجهيزات المتاحة للمصابين.

وأكد مصدر بمديرية أمن دمياط أن الجنود بحالة صحية مطمئنه وأنهم جميعًا تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفيات.

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