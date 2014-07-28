الاف يتظاهرون في هولندا تأييدا لغزة

رفع العديد من المتظاهرين الهولنديين الاعلام الفلسطينية او لافتات كتب عليها “قاطعوا اسرائيل” و “حرروا فلسطين” تضامنا مع أهل غزة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” اليوم الأثنين أنه قد تجمع نحو 10 الاف متظاهر الاحد في روتردام غرب هولندا للاحتجاج على ما اسموه اعمال “الابادة” في قطاع غزة.

وجرت التظاهرة وهدفها الرئيسي لفت الانتباه الى الاطفال القتلى في غزة، من دون حوادث واحاط بها طوق امني غير ظاهر، بحسب التلفزيون الهولندي العام.

ووضع المتظاهرون على الارض صناديق تشبه نعوشا صغيرة اضافة الى دميات بعضها محترق ليرمزوا الى الاطفال الذين قتلوا في غزة بسبب الهجوم العسكري الاسرائيلي الذي بدء في الثامن من يوليو في غزة واوقع اكثر من الف قتيل في الجانب الفلسطيني.

ومن جانب أخر تظاهر الالاف في مرسيليا (جنوب فرنسا) تأييدا لاسرائيل في حين حاول العشرات من المؤيدين للفلسطينيين عرقلة هذه التظاهرة وفي حين قالت الشرطة ان عدد المتظاهرين بلغ حوالى الفين، اكد المنظمون انهم كانوا ستة الاف متظاهر، وقد تجمعوا في الميناء القديم ورفعوا الاعلام الاسرائيلية والفرنسية وأطلقوا هتافات مؤيدة لاسرائيل في هجومها على قطاع غزة. ومن بين هذه الهتافات “حماس قاتلة، تحيا اسرائيل” و”لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.

وشارك في التظاهرة العديد من مسؤولي البلدية وقد اكد هؤلاء على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ولكن فجأة توترت الاجواء في التظاهرة حين حاول عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الوصول الى مكان التظاهرة، مطلقين شعارات مناهضة لاسرائيل، الا ان قوات الشرطة سارعت الى التدخل وابقتهم بعيدين عن الميناء.

غير ان تدخل الشرطة لم يمنع اربعة شبان من الصعود الى شرفة فندق مطلة على الميناء القديم حيث رفعوا العلم الفلسطيني وهتفوا “اسرائيل قاتلة”، مما اثار حفيظة المتظاهرين في الاسفل الذي ردوا بهتافات استهجان.

وتلاشى التوتر حين انطلق المتظاهرون، بمواكبة امنية مشددة، في مسيرة وصلت الى مقر القنصلية الاسرائيلية ومن ثم تفرقوا بهدوء.

أ ش أ