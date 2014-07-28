«الداخلية الليبية»: نواصل الجهود للسيطرة على حريق الخزان بطريق مطار طرابلس

يواصل رجال الدفاع المدني الليبي جهودهم من أجل السيطرة على الحريق الذي شب بخزان النفط بمستودع شركة البريقة بطريق المطار جراء القصف بين المتصارعين حول مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به .

وذكرت وزارة الداخلية الليبية، الاثنين، أنه تم تدعيم الجهود بعدد 8 سيارات إطفاء أخرى لمنع انتشار الحريق، وطالبت من المواطنين إتخاذ الحيطة والحذر كإجراء احترازي .

>وكانت الوزارة قد ناشدت في وقت سابق من اليوم، الجميع بالنظر إلي الوضع الكارثي، وتغليب صوت العقل على صوت السلاح، حتى يمكن للعاملين بهيئة السلامة الوطنية من الدخول للمنطقة لإخماد الحريق للمرة الثانية بعد أن تمكنوا من إخماده في المرة الأولى.

>ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أسبوعين إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين «ثوار الزنتان» الذين يسيطرون عليه وقوات «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وبعض من «ثوار مصراتة» ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج «الزنتان» من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ سقوط طرابلس في أغسطس 2011 من أيدي قوات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

>وتسببت الاشتباكات المسلحة في توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل تماماً، وكبدت خسائر الملاحة الجوية والمطار بنحو 2 مليار دولار .