«لافروف» : جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة تتمتع بآفاق كبيرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فوراً» وبلا شروط بين إسرائيل وحركة «حماس»، وإطلاق مفاوضات مباشرة أو عبر وسطاء من أجل التسوية.

ونقل راديو «صوت روسيا» عن لافروف قوله، الإثنين، «إن بلاده تدعم مبادرة مصر بهذا الشأن»، واصفاً الجهود المصرية بأنها ذات «آفاق كبيرة».

>وأشار الراديو إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع، فجر الإثنين، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار «إنساني فوري» و«غير مشروط» في قطاع غزة.

>وناشد المجلس بكامل أعضائه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة «التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار طيلة أيّام عيد الفطر والى ما بعده».

>ودعا المجلس طرفي النزاع إلى بدء مفاوضات للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد على أساس المبادرة المصرية.