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«بوكو حرام» تخطف فرحة العيد من النيجيريين

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خطف الرعب من تفجيرات «بوكو حرام» فرحة النيجيريين بعيد الفطر المبارك.
>وأدى المسلمون صلاة العيد، الأحد، في أجواء من الخوف ووسط أجواء أمنية غير مسبوقة بسبب الخوف من هجمات لجماعة «بوكو حرام» المحسوبة على تنظيم «القاعدة» التي تستغل المناسبات الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية لقتل أكبر عدد من المواطنين.
>وشوهد الجنود في شوارع العاصمة أبوجا والمدن الكبري الأخرى وهم يفتشون السيارات بدقة وينزلون الركاب المشتبه بهم لتفتيشهم ذاتيا والتعرف على هوياتهم.
>وواصلت الأسواق التجارية في العاصمة أيضا تشديد الإجراءات الأمنية وقامت بتركيب كاميرات لمراقبة الأسواق واستعمال أجهزة حديثة لاكتشاف المتفجرات وخاصة بعد الإنفجارات الأخيرة التي هزت بعض الأسواق ومحطات الحافلات قتل وأصيب فيها المئات وأدانها الرئيس جودلاك جوناثان ورجال الدين وبعض الدول.

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