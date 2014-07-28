أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

غارة جوية اسرائيلية على منصتين لإطلاق الصواريخ شمال ووسط غزة

Google+ Print

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على منصتين لإطلاق الصواريخ ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية في شمال ووسط قطاع غزة.

وذكر راديو «صوت إسرائيل»، الإثنين، أن هذه الغارة جاءت رداً على اطلاق قذيفة صاروخية صباح الإثنين على عسقلان.
>ومن جانبه ، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي «إنه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة قبل حوالي 10 أيام هاجمت قوات الجيش 2944 هدفاً، بما في ذلك 495 منصة لإطلاق الصواريخ، و50 منشأة لانتاج الوسائل القتالية و371 مقرا للقيادة، كما تم اكتشاف 32 نفقاً».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية