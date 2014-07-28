غارة جوية اسرائيلية على منصتين لإطلاق الصواريخ شمال ووسط غزة

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على منصتين لإطلاق الصواريخ ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية في شمال ووسط قطاع غزة.

وذكر راديو «صوت إسرائيل»، الإثنين، أن هذه الغارة جاءت رداً على اطلاق قذيفة صاروخية صباح الإثنين على عسقلان.

>ومن جانبه ، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي «إنه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة قبل حوالي 10 أيام هاجمت قوات الجيش 2944 هدفاً، بما في ذلك 495 منصة لإطلاق الصواريخ، و50 منشأة لانتاج الوسائل القتالية و371 مقرا للقيادة، كما تم اكتشاف 32 نفقاً».