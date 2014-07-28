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وزيرة إسرائيلية: على «نتنياهو» أن يخبر «أوباما» بأننا غير مستعدين لوقف إطلاق النار حاليا

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ناشدت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن يخبر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن الوقت لم يحن لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، وأن إسرائيل «غير مستعدة» حالياً للقيام بذلك.

وقالت ليفانت، الإثنين، إن إسرائيل «غير مستعدة» لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي، «لأنها لم تتمكن بعد من ردع الهجمات الصاروخية القادمة من قطاع غزة».
>وشددت المسؤولة الإسرائيلية على أن «إسرائيل لا يمكنها السماح لحماس بأن تواصل قصف وإيذاء المواطنين الإسرائيليين»، زاعمة أن «الجيش الإسرائيلي نجح في النيل من إمدادات الصواريخ التابعة لحماس، بيد أن الأخيرة مازالت لديها مخزون من الإمدادات والقدرات الصاروخية».
>وناشدت ليفانت، نتنياهو، بأن يقول للرئيس الأمريكي، رداً على مطالبة الأخير بوقف إطلاق النار، «إنه ليس الآن، لا يمكننا وقف إطلاق النار حالياً».

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