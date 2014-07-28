لافروف: جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة تتمتع بآفاق كبيرة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وبلا شروط بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق مفاوضات مباشرة أو عبر وسطاء من أجل التسوية.

ونقل راديو “صوت روسيا” عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم الاثنين – أن بلاده تدعم مبادرة مصر بهذا الشأن ، واصفا الجهود المصرية بأنها ذات آفاق كبيرة.

وأشار الراديو إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع فجر اليوم – والذي يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري وغير مشروط” في قطاع غزة.

وناشد المجلس بكامل أعضائه – بحسب راديو صوت روسيا – إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة “التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار طيلة أيّام عيد الفطر والى ما بعده”.

ودعا المجلس طرفي النزاع إلى بدء مفاوضات للتوصل إلى” هدنة طويلة الأمد على أساس المبادرة المصرية”.

وأبدى مجلس الأمن “القلق البالغ” فيما يتعلق بتدهور الوضع نتيجة للأزمة المرتبطة بغزة وموت مدنيين وإصابتهم ” و”يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة وصالح المدنيين وحمايتهم.”ويشدد على ضرورة احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية بما في ذلك المنشآت التابعة للأمم المتحدة .” بحسب الراديو.

أ ش أ