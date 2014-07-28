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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب أخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها بناحية الشيخ يوسف بسوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مصادمة ومتوفي بناحية الشيخ يوسف.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو “محمود أحمد محمود – 29 سنة – حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي”، ويقيم بناحية شندويل البلد دراجته البخارية وبصحبته المدعو “أحمد علي محمود – 18 سنة – طالب” فؤجئ بمطب صناعي لم يستطيع مفاداته، مما نتج عنه سقوط مرافقه أرضا ووفاته فى الحال.

وبسؤال قائد الدراجة البخارية والمدعو “علي محمود محمد – 47 سنة” “والد المتوفي” أيدا ما جاء بالفحص، وبورود تقرير مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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