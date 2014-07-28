الكشف الطبي يفصل جريزمان عن أتليتكو مدريد

(إفي): أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم عن التوصل لاتفاق مع مواطنه ريال سوسييداد لضم مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث سيتم التوقيع على العقود عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

وكان النادي المدريدي يرغب في شراء اللاعب عام 2011 ، لكن المفاوضات باءت بالفشل، غير أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يعتبره ركيزة أساسية بمشروعه الهجومي في الموسم المقبل، حيث سيكون دعامة للمهاجم الجديد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وكان جريزمان (23 عاما) قد تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

يشار إلى أن جريزمان من ناشئي فريق ريال سوسييداد الباسكي منذ أن كان عمره 13 عاما، ولعب في المواسم الأربعة الماضية مع الفريق الأول بالليجا.

وكان من الأندية الأخرى التي تتنافس مع الـ"روخيبلانكوس" على ضم اللاعب كل من أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين وموناكو الفرنسي.

وعوض أتلتيكو، بطل الليجا ووصيف بطل أوروبا، رحيل هدافه دييجو كوستا الى تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هداف بايرن ميونخ الألماني السابق، وتشير تقارير صحفية الى احتمالية انضمام الإسباني فرناندو توريس أو المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" أو البلجيكي الصاعد ديفوك أوريجي إلى صفوف الفريق الإسباني أيضا.