"الزراعة": زيادة الاكتفاء الذاتى من القمح لـ81% خلال المرحلة المقبلة

أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية التنمية 2030 تحقيق الأمن الغذائى، خاصة من السلع الأساسية كالقمح بنسبة 81% بعد ما تعرض له العالم من ارتفاع فى الأسعار بسبب أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف فى بيانٍ لوزارة الزراعة اليوم الاثنين، أن أول هذه التوجهات هو زيادة الاعتماد على الذات فى توفير سلع الغذاء الاستراتيجية ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية بعض السلع لتحقق الاكتفاء الذاتى، وفى مقدمتها يتوقع أن يرتفع القمح من 54 حاليا إلى 81% والذرة الشامية من 53 حاليا إلى 92% والسكر من 77 إلى 93% واللحوم الحمراء من 67 إلى 93% والأسماك من 97 إلى 99% عام 2030.

وأوضح البلتاجى، أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة المساحة المحصولية من 15 مليون فدان حاليا إلى نحو 23 مليونا، بمعدل تكثيف قدر بنحو 199% عام2030، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه بنسبة 119% عام 2020 بينما تزداد الكفاءة الاقتصادية لوحدة الأرض بمقدار 74% فى نفس العام.

ونوه على أن مصر سوف تعتمد على استخدام الإمكانيات الواسعة للتكنولوجيا الحيوية من أجل مضاعفة إنتاجية الفدان للمحاصيل الرئيسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف إنتاجية القمح إلى 3.6 طن للفدان، و5.2 طن للأرز و5 أطنان للذرة الشامية.

وبالنسبة لمحاصيل السكر فيتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 65.4 طن للقصب و35 طنا للبنجر، فيما يتوقع أن تصل إنتاجية الألياف إلى 1.8 طن للقطن فى الفدان، وتحقق الألياف إنتاجية قدرها 50 طنا للبرسيم المستديم، أما محاصيل الفاكهة فمن المتوقع أن تحقق 15 طنا للموالح، و4 أطنان للعنب، و10 أطنان للمانجو، وتحقق الخضر 30 طنا للطماطم و14 طنا للبطاطس فى الفدان.

وقال وزير الزراعة إننا نسعى إلى زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى بحوالى 4 جم/ يوم بحلول عام 2030 من خلال مضاعفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، والارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان بالقدر الذى يمكن من زيادة نصيب الفرد من الألبان من 63كجم/ سنويا لتصل إلى 90 كجم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التحسن فى مجال الدواجن وزيادة المنتج من بدارى التسمين إلى 1.4مليار دجاجة والبيض إلى 9.3 مليار بيضة عام 2030، فضلا عن التطوير فى مجال الأسماك من خلال التوسع فى نطاق الصيد فى البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية والتى تمتد إلى 200 ميل بحري. والتوسع فى الإستزراع السمكى لزيادة الأنتاج من المزارع السمكية إلى 1.39مليون طن عام 2030، وزيادة إنتاج الأسماك البحرية إلى 200 طن عام 2030.

وبين أن ذلك يتزامن مع العمل على تطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية والوظائف الحيوية وبحيث يتحقق تطور إيجابى فى نصيب الفرد من السلع الغذائية الهامة. وكذلك تحسين جودة وسلامة الغذاء وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى بما يقتضى ضرورة المراجعة الجذرية لسياسات الدعم الغذائى استرشادا بالتجارب العالمية فى هذا الشأن. ومراجعة سياسات الدعم العينى المطبقة حاليا واستبدالها بسياسات دعم أخرى أعلى كفاءة.

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