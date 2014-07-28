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تحالف القوى الوطنية الليبي يعرب عن قلقه بسبب أحداث العنف بالبلاد

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تحالف القوى الوطنية الليبي يعرب عن قلقه بسبب أحداث العنف بالبلاد تحالف القوى الوطنية الليبي يعرب عن قلقه بسبب أحداث العنف بالبلاد

دعا تحالف القوى الوطنية الليبية، الشعب الليبي للتمسك بالخيار الديمقراطي ودعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب .

وحذر التحالف، في بيان له اليوم الاثنين، من أي محاولات لإجهاض إرادة الشعب بدعوى الوصول إلى الاستقرار وانهيار ما تم بناؤه وكذلك من أي محاولة لاستغلال هذه الأحداث الجارية التي لن تمنع الشعب الليبي من إقامة دولة القانون والمؤسسات.

كما دعا تحالف القوى الوطنية، جميع نواب الشعب إلى التعجيل باستلام السلطة التي منحها له الشعب حتى يتمكن من إنقاذ ليبيا من هذا الوضع المتردي ويقطع الطريق أمام الطامعين في التسلق واستنساخ الديكتاتورية والاستبداد مرة أخرى.

ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أسبوعين، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات القذافي.

وتسببت الاشتابكات المسلحة، في توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل تماما، وكبدت خسائر الملاحة الجوية والمطار بنحو 2 مليار دولار.

 

أ ش أ

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