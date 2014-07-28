مقتل 15 شخصًا في قصف متبادل بين الجيش السوري والمعارضين في حلب

لقي 9 أشخاص مصرعهم في قصف بالطيران السوري على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب في شمال سوريا، و6 آخرون في قصف بقذائف الهاون من مواقع مقاتلي المعارضة على أحياء خاضعة لسيطرة النظام في المدينة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

وجاء في بريد الكتروني للمرصد «ارتفع إلى 9 بينهم 3 أطفال عدد الشهداء الذين قضوا جراء إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين على مناطق في حي الشعار في حلب يوم، الأحد، بينما أصيب العشرات بجروح»، مشيرًا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».

كما أشار المرصد إلى «استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال وسيدة جراء سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق في حي الجابرية الخاضع لسيطرة قوات النظام في حلب ليل الأحد».

وتتقاسم قوات الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة السيطرة على مدينة حلب التي تشهد اشتباكات شبه يومية بين الطرفين منذ صيف 2012.

في دمشق، أفاد المرصد عن سقوط قذائف «هاون»، الاثنين، على منطقة المزة والعدوي وحي المهاجرين في وسط العاصمة.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، شارك في صلاة عيد الفطر صباح الاثنين في جامع في حي المهاجرين.

وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى سقوط قذيفتي «هاون» بالقرب من مبنى الأركان في ساحة الأمويين في دمشق وأخرى في حي المالكي في وسط العاصمة.