«عباس» لـ«عكاظ» السعودية: متمسكون بالمبادرة المصرية ولن نقبل غيرها

أعلن اللرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» تمسك السلطة بالمبادرة المصرية بشأن غزة.

وقال في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، الإثنين: «نحن متمسكون بالمبادرة المصرية، وأي شيء سيأتي من جانب مصر على أساس هذه المبادرة فنحن على أتم الاستعداد للمشاركة به، ولن نقبل بتلبية مبادرات من أطراف أخرى، خصوصا أن هذه المبادرات ستعمل على تشتيت العمل الفلسطيني».

وكشف «أبومازن» عن أن عدم حضوره «مؤتمر باريس»، بشأن الأزمة الحالية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، جاء بسبب عدم دعوة القاهرة لهذا المؤتمر.

وأكد «أبومازن» على أنه أصر على أن تكون مصر هي من توجه الدعوات للحضور، باعتبارها راعية مبادرة وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الالتزام بالمبادرة المصرية ورفض قبول أي مبادرات أخرى.

وأكد في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية أن الوضع تدهور وازداد سوءا منذ لحظة رفض بعض الأطراف المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل مارست القتل بطريقة همجية منتهكة كل الأعراف الدولية.

ونوه «أبومازن» بأن المبادرة المصرية اشترطت منذ إطلاقها فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة وأيضا الإفراج عن العديد من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل، بالإضافة إلى الأسرى الذين لم تطلق سراحهم، موضحا أن المبادرة المصرية تلبي كل المطالب الفلسطينية.