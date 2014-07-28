الأمم المتحدة: أكثر من 1100 قتيل منذ بدء المعارك بشرق أوكرانيا

نددت الأمم المتحدة بقيام الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا باستخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مأهولة، وذلك في تقرير أشار إلى سقوط أكثر من 1100 قتيل في المعارك بشرق البلاد منذ أواسط أبريل.

وصرحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تقرير بأن «المعلومات حول التصعيد في حدة المعارك في منطقتي دونيتسك ولوغانسك تثير القلق، لأن الفريقين يستخدمان أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والدبابات والصواريخ والقذائف الصاروخية في مناطق سكنية».

وأشار التقرير إلى أن «1129 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 3442 بجروح» منذ إطلاق كييف «عملية مكافحة الإرهاب» في أواسط أبريل، بحسب المعطيات المتوافرة في 26 يوليو.