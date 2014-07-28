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«داعش» تمنع صلاة العيد في الموصل: «بدعة»

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منع تنظيم «داعش» الذي يطلق على نفسه مؤخرا «الدولة الإسلامية» أهالي الموصل من زيارة القبور أو أداء صلاة العيد في مساجد المدينة وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن «عناصر داعش منعت المصلين الذي قصدوا الجوامع لصلاة العيد وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم وعدم التفكير مرة أخرى بإقامة صلاة العيد كونها من البدع كما منعت بقوة السلاح الاهالي من التوجه إلى المقابر».

وأضاف السكان أن الوضع في مدينة الموصل أصبح لا يطاق ونحن في وضع إنساني خطير للغاية.

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