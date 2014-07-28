مباحث التموين تبحث مع "عمليات الوزارة" ضخ السلع المدعمة بالمحافظات

عقد اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، منذ قليل، اجتماعا مع أعضاء غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء مدحت عبد الله، وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين، ومحمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لمتابعة ضخ السلع التموينية المدعمة، فى مختلف المحافظات وتسليمها لبقالين التموين تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

وقال الأعصر ، إنه يتم صرف المواد التموينية أولا بأول للبقالين، تمهيدا لصرفها للمواطنين إضافة إلى أنه تم مد صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجارى، حتى شهر أغسطس لضمان حصول جميع المواطنين على قوقهم من السلع، لافتا إلى أن غرفة العمليات تنعقد بشكل مستمر للتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم من السلع .

وقال محمود عبد العزيز، رئيس قطاع القرابة والتوزيع، إنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق، ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، ومنع أى تداول للسلع الفاسدة، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، للحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه جار صرف السلع التموينية فى مختلف المحافظات وأن نسبة الصرف تتجاوز 80% حيث يتم متابعة عمليات الصرف بشكل يومى من خلال غرفة العمليات.