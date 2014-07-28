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الحرب الإسرائيلية تحرم أطفال غزة من المشاركة في صلاة العيد

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بدت مساجد قطاع غزة شبه خالية من الأطفال الذين يكونون عادة أول المحتفلين بعيد الفطر صباح الإثنين.
>فقد امتنع الفلسطينيون في غزة عن اصطحاب أطفالهم إلى صلاة العيد، كما يحدث في كل عام، خشية من تعريض حياتهم للخطر.
>كما غاب عن قطاع غزة هذا العام، مشهد صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، والأراضي الخالية باستثناء بعض المناطق، التي لم تتسع فيها المساجد للأعداد الكبيرة من المصلين، خاصة في ظل نزوح الآلاف من الفلسطينيين من المناطق الشرقية لمدن قطاع غزة إلى غربي ووسط المدن.
>وأدى فلسطينيون في أنحاء قطاع غزة، صباح الإثنين، صلاة عيد الفطر في معظم مساجد القطاع في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 يوليو الجاري.

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