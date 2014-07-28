«مجلس الأمن» يدعو لهدنة إنسانية في غزة

اتفق مجلس الأمن الدولي على بيان، الأحد، يحث إسرائيل والفلسطينيين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تنفيذ هدنة إنسانية إلى ما بعد عيد الفطر والانخراط في جهود لتحقيق هدنة دائمة.

ويبدي البيان التأييد «لهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة تسمح بتسليم المساعدات المطلوبة بشكل ملح» في غزة.

ووافق كل أعضاء المجلس الـ15 على البيان، وسيتم إقراره رسميًا خلال اجتماع يعقد خلال ساعات في نيويورك.

وقال سكان قطاع غزة وشهود إن القصف الإسرائيلي وإطلاق حماس للصواريخ تراجع بشكل بطيء، الأحد، مما يشير إلى احتمال أن هدنة من الناحية الفعلية قد بدأت تتشكل قبل عطلة عيد الفطر.

وحث بيان مجلس الأمن، الذي صاغه الأردن، «كل الأطراف على احترام وتنفيذ الهدنة الإنسانية بشكل كامل في فترة العيد وبعد ذلك» و«يدعو كل الأطراف إلى الانخراط في جهود لتحقيق وقف دائم ويحترم بشكل كامل بناء على المبادرة المصرية».

ولم تحقق الجهود الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لإنهاء الصراع المستمر منذ 20 يومًا تقدمًا يذكر.

وأثني المجلس على جهود كيري والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي قضى الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط في محاولة للمساعدة في التوسط في إنهاء القتال.

وأبدى مجلس الأمن «القلق البالغ» فيما يتعلق بتدهور الوضع نتيجة للازمة المرتبطة بغزة وموت مدنيين وإصابتهم، وأكد على «ضرورة اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان سلامة وصالح المدنيين وحمايتهم.