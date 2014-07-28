وزير التربية والتعليم: حققنا خطوات ملموسة فى سبيل نهضة التعليم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن هناك خطوات ملموسة تحققت فى سبيل نهضة العملية التعليمية وأن هناك مبادرات وجهودا مبكرة تمت فى سبيل تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعى فى مصر 2014-2030.

وقال أبو النصر فى بيانٍ له اليوم الاثنين، إن الوزارة عملت جاهدة على وضع حلول غير تقليدية للتحديات التى تعرقل المسيرة التعليمية.

وأضاف أن هذه الجهود تتلخص فى بناء وصيانة المبانى المدرسية ودعم الأنشطة المدرسية وتطوير رياض الأطفال والتعليم الأساسى؛ الابتدائى، والإعدادى والتعليم الثانوى العام والثانوى الفنى وتطوير المناهج التعليمية وتطوير التعليم المجتمعى والاستخدام الفعلى لتكنولوجيا التعليم ورعاية الموهوبين والفائقين والتنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية ومحو الأمية والمتابعة والتقويم والتغذية المدرسية.

وأشار أبو النصر إلى أن الوزارة اعتمدت فى تنفيذ ذلك على أنشطة الهيئات والجهات التابعة لها مثل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية (مصادر تمويل المشروعات التعليمية لانتظام العملية التعليمية) والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وتأهيل المدارس للاعتماد.

وأوضح الوزير أن برنامج بناء وصيانة المبانى المدرسية يهدف إلى بناء وصيانة مبانى مدارس جميع المراحل التعليمية بتمويل من موازنة الهيئة وصندوق دعم المشروعات التعليمية والجهات المانحة، كما يهدف إلى تقليل الكثافة واستيعاب الطلب المتزايد على التعليم وتحسين جودة الأنشطة المدرسية والقضاء على الفترات والاستمرار فى وضع الخطط غير التقليدية للتوسع فى المدارس التجريبية والمدارس المتميزة بعدد 300 مدرسة سنويا وصيانة بسيطة لجميع المدارس وصيانة شاملة وتحديث بمعدل 30٪ من المدارس سنويا.

> وأضاف أنه تم إنشاء 1150 مدرسة، بإجمالى 14883 حجرة دراسية تخدم تنفيذ الخطة وأنه تم الانتهاء من إنشاء 14 مجمعا ومدرسة تعليمية جديدة و3 مراكز علوم استكشافية.

وتابع أنه تم إنشاء 100 مدرسة قبل بداية الخطة وتوفير الحد الأدنى للأداء الجيد للمبانى التعليمية وتمويل مشروع "المليون تختة" من صندوق دعم وتمويل المشروعات وإنشاء أسوار لعدد 40 مدرسة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم حاليا الانتهاء من 519 سورا.

وأكد أن الهدف من برنامج الأنشطة المدرسية هو تفعيل طرق التدريس المختلفة فى عملية التعليم من خلال الأنشطة الصيفية واكتشاف الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من الطلاب.

ولفت إلى أن تنظيم يوم دراسى كامل بجميع مدارس الفترة الصباحية، يستهدف زيادة حصص ممارسة الأنشطة وتوفير حد أدنى من المرافق الأساسية والخدمات لتحسين عمليات التعليم والتعلم بالمدارس والبدء فى تنفيذ المشروع القومى لمسرحة المناهج التعليمية وإطلاق النشاط الصيفى فى مدارس قطاع التعليم الفنى لاكتشاف الموهوبين ودمج الموسيقى والأنشطة الفنية والمسرحية فى المناهج لخدمة العملية التعليمية.

ونوّه على أن أهم الأنشطة التى تم تنفيذها فى هذا البرنامج هى الانتهاء من إنتاج وعرض 4 مسرحيات منهجية فى إطار المشروع القومى لمسرحة المناهج لطلاب الشهادات العامة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح.

وأكد أن المشروع حقق عرض المادة العلمية بأسلوب درامى مشوق يجذب انتباه الطالب بصورة بسيطة علمية مع تقييم المادة المعروضة بعد انتهاء العرض من خلال استبيانات أسئلة من واقع المنهج الدراسى لتقييم مدى استيعاب المادة.

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير رياض الأطفال، قال الوزير إن الهدف من هذا البرنامج هو تنمية الطفولة المبكرة ورفع معدلات القيد الإجمالى بنسبة 5% سنويا.

وأضاف أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والمنح مع البنك الدولى وجمعيات رجال الأعمال ومنظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة والجمعيات الأهلية وأنه يتم حاليا تنفيذ مشروع البنك الدولى لتحويل واعتماد 1850 قاعة تحت الإشراف الفنى والإدارى من قبل الوزارة.

وفيما يخص ببرنامج تطوير مرحلة التعليم الأساسى (الإبتدائى والإعدادى)، قال أبو النصر إن هذا البرنامج يهدف إلى تبنى مشروع القرائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى مع تنفيذ الطريقة الصوتية للارتقاء بالمشروع وتنفيذ مبادرة لمساعدة الطلاب على استيعاب المواد عن طريق القوافل التعليمية وتوريد 3000 معمل لمدارس مرحلة التعليم الأساسى.

وقال الوزير إنه سيتم التنفيذ فى الفصل الدراسى الأول من العام 2014/2015 مع استمرار التطبيق على الصف الأول الابتدائى حتى الصف السادس الابتدائى وتطبيقه على الصفين الأول والثانى الإعدادى.

وأوضح أنه تم تنفيذ قوافل تعليمية فى 24 محافظة من خلال أفضل معلمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى وعددهم 22 معلما لعمل مراجعات نهائية لطلاب المرحلة الإعدادية فى كافة المواد التعليمية.

وأشار إلى محاضرات للمعلمين على كيفية التعامل مع الطلاب نفسيا وعلميا وتغطية جميع مدارس التعليم الأساسى (المرحلة الإعدادية) بمعامل الحاسب الآلى لتعظيم بدء مرحلة تأهيل الطلاب على استخدام التكنولوجيا بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسى ومشروع القرائية تمهيدا لتأهيلهم لمرحلة التعليم الثانوى (التعليم التفاعلى).

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير التعليم الثانوى العام، قال الوزير إن الهدف من هذا البرنامج هو تنفيذ مبادرة لمساعدة الطلاب على استيعاب المواد عن طريق القوافل التعليمية وتطوير منظومة التعليم الحالية لتصبح منظومة متكاملة للتعليم والتعلم الذكى من خلال الفصول والمناهج التفاعلية والالكترونية وتطوير نظم الامتحانات والتقويم.

وقال "نفذنا فى هذا الصدد مجموعة من الإجراءات منها تسيير قوافل تعليمية فى 24 محافظة من خلال أفضل معلمين لعمل مراجعات نهائية لطلاب الشهادات العامة للمرحلتين الإعدادية والثانوية فى كافة المواد التعليمية، ومحاضرات للمعلمين فى نفس المحافظات على كيفية التعامل مع الطلاب نفسيا وعلميا".

وأضاف "تم أيضا تنفيذ المنظومة فى 15 محافظة بعدد 90 ألف طالب بالإضافة إلى 12 ألف معلم بعدد 2000 فصل دراسى وإعادة تقييم منظومة الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة ودراسة إمكانية استحداث منظومة تقييم للطلبة لتشتمل على المواد التعليمية وإعداد أنماط جديدة من الامتحانات على مدار العام الدراسى وخاصة لسنوات النقل بالشكل الذى يحول أو يقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لتطوير نظم الامتحانات وبدء إنشاء موقع إلكترونى ضمن موقع الوزارة يختص ببنوك الأسئلة والأجوبة".

وعن تطوير التعليم الفنى، قال الوزير "نهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفنى الحالية لتصبح منظومة متكاملة للتعليم والتعلم الذكى من خلال الفصول والمناهج التفاعلية والالكترونية وتطبيق "مبدأ مدرسة داخل المصنع" لتحقيق التدريب من أجل التشغيل وتوفير كوادر إضافية للوزارة وتحقيق استراتيجية مقترحة لتحقيق التنظيم والتنسيق والتكامل بين مدارس التعليم الثانوى الفنى وقطاع الصناعة فى مصر، وسوق العمل وإنشاء 120 محطة شمسية طاقة 10 ك / وات على أسطح المبانى التعليمية كمرحلة أولى والبدء فى تنفيذ مشروع التدريب من أجل التوظيف وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين بمدارس التعليم الفنى.

وأكد الوزير "قمنا فى هذا البرنامج بإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الإلكترونية (التابليت) وإنشاء 6 مصانع لتدوير الخشب والورق والتعاقد على إنشاء 6 مصانع للطاقة الشمسية واللمبات الموفرة وإنشاء مصنعين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية".

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء 10 مدارس نوعية للمياه والصرف الصحى والبدء فى تحويل مدرستين تجاريتين إلى فندقية والبدء فى تحويل مدرستين تجاريتين أخريين إلى تكنولوجيا معلومات وإنتاج القدرة الاستهلاكية لمبانى ومنشآت الوزارة من مدارس ومديريات تعليمية باستخدام الطاقة الشمسية ودعم الشبكة القومية بفائض الإنتاج لعلاج مشاكل انقطاع التيار الكهربى والاعتماد الذاتى على الموارد الذاتية وإنتاج القدرة الاستهلاكية لمبانى ومنشآت الوزارة من مدارس ومديريات تعليمية باستخدام الطاقة الشمسية ودعم الشبكة القومية بفائض الإنتاج لعلاج مشاكل انقطاع التيار الكهربى.

وأوضح أنه تم توقيع عقد لإنشاء 3 مصانع إنتاج خلايا بالطاقة الشمسية وتوريد المعدات خلال شهر سبتمبر 2014 إنشاء وحدة رئيسية بقطاع التعليم الفنى للتوظيف والتدريب وإنشاء وحدات التوظيف والتدريب فى 8 محافظات وتم تدريب 1000 معلم بالتعليم الفنى.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الوزير أن المناهج كان لها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من التطوير الذى يهدف إلى تطوير المناهج القائمة وتأليف وتحديث مناهج جديدة لجميع المراحل التعليمية العام والفنى، وتدريس مواد تدعو إلى مكارم الأخلاق والمواطنة ونبذ العنف وعدم التحرش أو استخدام العنف ضد المرأة.

وقال إنه تمت مراجعة المناهج التعليمية وخاصة كتب اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف أنه تم تطوير 40 كتابا وتأليف 21 كتابا جديدا لجميع المراحل التعليمية وإعداد الدليل المرجعى فى القيم والأخلاق والمواطنة لجميع المراحل الدراسية وتضمين مفاهيم مكارم الأخلاق والمواطنة ونبذ العنف وعدم التحرش أو العنف ضد المرأة فى كل المراحل الدراسية فى الكتب المتعلقة بالموضوع وإعداد وثيقة للأنشطة التربوية بأنواعها المختلفة.

وأوضح أنه تم إعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل معلم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدمج التلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية لمادتى اللغة العربية والرياضيات.

وفيما يخص برنامج تطوير التعليم المجتمعى، قال الوزير إن الهدف من هذا البرنامج هو التوسع فى إنشاء وتشغيل مدارس التعليم المجتمعى التى تعتمد على مفهوم المدرسة صديقة الطفل وتتناسب مع البيئة والظروف المحلية بدءا من المناطق المحرومة.

وأشار إلى أنه تم فى هذا الصدد تفعيل اتفاقية تعاون مع اليونيسيف بإنشاء 1000 مدرسة مجتمعية بتمويل من المنظمة للوصول إلى مدرسة مجتمعية بكل قرية على مدار 3 سنوات، كما تم إنشاء 30 مدرسة/ فصل فى المناطق ذات الاحتياج وتوفير الأثاث لها.

وأوضح أنه تم أيضا إنشاء نظام معلوماتى لرصد مواطن الحاجة للتعليم المجتمعى وفتح فصول ملحقة بمدارس التعليم الأساسى.

وأكد الوزير أنه تم تزويد المدارس بالتجهيزات التى تمكن التلاميذ من ممارسة الأنشطة والهوايات والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى ضوء الاحتياج الفعلى.

واستطرد قائلًا إنه تمت إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم بما يتناسب مع خطة تطوير منظومة التعليم فى مصر، مشيرا إلى قيام صندوق دعم وتمويل المشروعات بتوفير معامل حاسب آلى لـ400 مدرسة.

وأضاف أنه تم أيضا تطوير مركز التطوير التكنولوجى بسوهاج وتنفيذ المنظومة فى 15 محافظة بعدد 200 ألف طالب و20 ألف معلم بعدد 5800 فصل دراسى وتم توريد وتجهيز 2150 معملا للحاسب الآلى بمرحلة التعليم الأساسى.

وأكد أبو النصر تطوير منظومة التعليم الحالية لتصبح منظومة متكاملة للتعليم والتعلم الذكى من خلال الفصول والمناهج التفاعلية والإلكترونية وتزويد المدارس بمعامل حاسب آلى تمكن التلاميذ من ممارسة الأنشطة والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال أبو النصر "إن الوزارة تسعى إلى تقديم تغذية مدرسية لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفقا لمعايير الجودة".

وأضاف أنه لتوفير وجبة غذائية متكاملة للطلاب تم إنشاء 3 مصانع فى البحر الأحمر وأسيوط وأسوان بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.. موضحا أنه تم أيضا التبرع بـ7ر1 مليون دولار من شركة كندية كما تم توفير وجبات لعدد 5241800 طالب.

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