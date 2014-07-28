ضبط تشكيل عصابي أثناء محاولته السرقة بالإكراه بقنا‎

تمكنت مديرية أمن قنا من ضبط 5 من العناصرالإجرامية حال قيامهم الشروع فى سرقة السيارات بالإكراه أمام قرية العبودى دائرة مركز قنا، وذلك بناء على بلاغ من أهالى المنطقة.

وتمكنت المديرية من ضبط كُلًا من “مصطفى محمد مصطفى – 31 سنة – عاطل”، ومقيم بالأشراف الشرقية، والمطلوب ضبطة وإحضارة فى العديد من القضايا، و “محمود إسماعيل محمد – 35 سنة – صياد”، و “إبراهيم عطا إبراهيم – 32 سنة – مزارع”،و “بسام إبراهيم محمد – 18 سنة – طالب”، و “حسام أبو الحسن أحمد – 17 سنة – مزارع”، كما تم ضبط السيارتين 25360 نقل الأقصر – 9008 نقل قنا، وعدد 93 طلقة.

تم تحرير المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة لمباشرة التحقيق.