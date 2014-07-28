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«بيلاي»: تحطم طائرة الطائرة الماليزية بأوكرانيا «جريمة حرب»

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«بيلاي»: تحطم طائرة الطائرة الماليزية بأوكرانيا «جريمة حرب» «بيلاي»: تحطم طائرة الطائرة الماليزية بأوكرانيا «جريمة حرب»

أرشيفية

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أن تحطم الطائرة الماليزية إثر إصابتها بصاروخ في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا، يمكن اعتباره “جريمة حرب”.

ونقلت سكاي نيوز عن بيلاي  تصريحها في تقرير نشر الاثنين أن “هذا الانتهاك للقانون الدولي يمكن اعتباره بالنظر إلى الظروف جريمة حرب”.

وشددت بيلاي على أن “كل الجهود ستبذل” لإحالة المسؤولين عن هذه المأساة أيا كانوا إلى القضاء”.

وتحطمت الرحلة إم إتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور، وعلى متنها 298 شخصًا في 17 يوليو في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

ونددت الأمم المتحدة بقيام الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا باستخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مأهولة، وذلك في تقرير أشار إلى سقوط أكثر من 1100 قتيل في المعارك شرقي البلاد منذ منتصف أبريل الماضي.

وصرحت بيلاي أن “المعلومات حول التصعيد في حدة المعارك في منطقتي دونيتسك ولوغانسك تثير القلق، لأن الفريقين يستخدمان أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والدبابات والصواريخ والقذائف الصاروخية في مناطق سكنية”.

وأشار التقرير إلى أن “1129 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 3442 بجروح” منذ إطلاق كييف “عملية مكافحة الإرهاب” منتصف أبريل المنصرم.

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