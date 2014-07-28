أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إغلاق مستشفي بنيجيريا شهد وفاة دبلوماسي ليبيري بالإيبولا لمنع انتشار الفروس

Google+ Print
إغلاق مستشفي بنيجيريا شهد وفاة دبلوماسي ليبيري بالإيبولا لمنع انتشار الفروس إغلاق مستشفي بنيجيريا شهد وفاة دبلوماسي ليبيري بالإيبولا لمنع انتشار الفروس

ارشيفية

أغلقت وزارة الصحة النيجيرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المستشفي الذي شهد أول حالة وفاة بالإيبولا وهي لدبلوماسي ليبيري كان قدم الي نيجيريا لحضور اجتماع لمجوعة الإيكواس، وذلك في محاولة لمنع انتشار المرض.

وقال بيان وقعه عدد من أطباء مستشفي “المركز الطبي للإستشارات الأولية” بمدينة لاجوس إن إغلاق المستشفي جاء بناء علي توصية من منظمة الصحة العالمية التي حذرت من انتشار الفيروس أكثر في دول غرب أفريقيا.

يشار إلي أن سلطات وزارة الصحة بولاية لاجوس أحرقت مؤخرا جثة الدبلوماسي الليبيري الذي توفي بالمستشفي بمرض الإيبولا فور وصوله الي نيجيريا منذ أيام في محاولة للسيطرة علي المرض القاتل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة يعقوبو داتي اتخاذ إجراءات مشددة ضد المسافرين القادمين من الدول المشتبه بانتشار المرض فيها وخاصة ليبيريا من خلال فحصهم بطريقة جيدة في المطارات والموانئ لمنع انتشار المرض.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة (اريك) للطيران بنيجيريا انها ستوقف تسيير رحلاتها الي مدينتي (مونروفيا) بليبيريا و (فريتاون) بسيراليون خوفا من انقال المرض من خلال ركاب من ليبيريا و سيراليون.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا