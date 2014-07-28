رئيس الأركان الإسرائيلي: «حماس» فشلت في كل محاولاتها للهجوم على إسرائيل

قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل الجنرال بيني غانتس، الليلة الماضية بجولة ميدانية في محيط بيت حانون في شمال القطاع، حيث التقى ضباطًا وجنودًا من لواء المشاة “الناحَل”.

وقام أفيخاي أددرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر فيديو -عبر فيس بوك- لغانتس وذلك خلال جولته ميدانية في محيط بيت حانون في شمال القطاع، ومقابلته مع الجنود والضباط.

وأكد الجنرال غانتس إن حماس فشلت في كل محاولاتها الهجومية ضد اسرائيل، والعملية العسكرية ضد الانفاق الهجومية مستمرة دون توقف حيث تسير بشكل جيدًا جدًا.