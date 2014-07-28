ضبط 500 طلقة خرطوش داخل سيارة بالساحل الشمالي‎

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطار من قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي بتمكن النقيب حاتم العاصي الضباط بإدارة البحث الجنائي المعين بخدمة تمركز الكيلو 60/90 بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي والقوة المرافقة له من ضبط “صافي.م.ب”-33 سنة- مالك مكتب سيارات مقيم الضبعة أثناء استقلاله السيارة رقم “6439 ج هــ ن” وبحوزته 500 طلقة خرطوش عيار 12.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطلقات المضبوطة بقصد الاتجار ، وجار تطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي وجارِ رفع بصمتي “الشاسيه” والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم تمهيداً للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.