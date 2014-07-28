بالصور.. محافظ الأقصر يتلقى التهنئة من الأقباط

استقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر نيافة الانبا يوساب أسقف عام الأقباط الارثوذ كس ووفد من الكهنة الانبا يوانس زكريا مطران الاقباط الكاثوليك وعدد من الاباء والكهنة وقيادات ورجال الدين المسيحي بالمحافظة الذين حضروا لتقديم التهاني بعيد الفطر.

رحب المحافظ بالوفود التي قدمت للتهنئة ، مشيرا إلى عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية المتسامحة والودودة وحبها وانفتاحها علي كافة الحضارات والثقافات ، مشيرا إلى ان جميع المصريين يعيشون في وطن واحد وعلى قلب رجل والجميع يعمل علي تحقيق هدف واحد وهو رفعة شأن الوطن.