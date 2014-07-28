مختطفو زوجة نائب رئيس الوزراء الكاميروني يطلقون سراحها

اطلق سراح زوجة نائب رئيس الوزراء الكاميروني وعدد آخر من الرهائن في ظروف غير واضحة حتى الآن وذلك بعد اختطافهم من قبل مسلحين ينتمون إلى حركة “بوكو حرام” النيجيرية والتي شنت هجوما داميا أمس الاحد في مدينة “كولوفوتا” بشمال الكاميرون.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الاثنين أن 16 شخصا لقوا مصرعهم خلال هذا الهجوم.

يذكر أن المسلحين شنوا هجومين متزامنين على منزل السلطان “سيني بوكار لامين” ومنزل “أمادو علي” نائب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن المسلحين اختطفوا عددا من رجال الدرك وعمدة “كولوفاتا” وزوجته وابنتيه فضلا عن زوجة نائب رئيس الوزراء المكلف بالعلاقات مع البرلمان “أمادو علي”.

أ ش أ